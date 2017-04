C.B.

« Jacob, merci d’avoir fait la meilleure demande que j’ai jamais reçue. » On peut imaginer la fierté de Jacob Staudenmaier quand il a entendu la réponse de la star Emma Stone qu’il avait invitée à son bal de fin d’année en recréant, avec talent, la scène d’ouverture de la comédie musicale La La Land.

IM ASKING EMMA STONE TO PROM, and decided to recreate the opening scene from la la land @RyanGosling @LaLaLand @johnjayandrich #prom pic.twitter.com/l28R2rv3I7