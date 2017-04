Web

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce vendredi 7 avril…

Le plus gros raté de l'histoire du foot ? - Le Rewind - capture d'écran

E.P.

Le footballeur anglais Miles Storey a surement vécu l’une des épreuves les plus terribles de toute sa carrière, lors de ce match d’Aberdeen contre Inverness. Car, si lui a pu franchir la ligne de but, il n’en va pas de même pour la balle. A cause d’un pied plutôt aproximatif, il a manqué la cible à seulement quelques centimètres de la ligne… Heureusement pour lui, Aberdeen a malgré tout remporté son match 1-0.

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, un billet maltraité, un cycliste trop sympa, une demande originale à Emma Stone, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

