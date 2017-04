Web

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce jeudi 6 avril…

Il échoue à la course la plus dure du monde ... à 6 secondes près ! - Le Rewind - capture d'écran

E.P.

Il aura tout donné pour réussir à passer, dans les temps, la ligne d’arrivée de l’une des courses les plus dures du monde. Sans succès. A seulement six secondes près… une défaite plutôt dure à avaler.

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, une vidéo en slow-motion réalisée sans slow-motion, le perroquet le plus fort du monde, une œuvre d’art 100 % Internet, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

