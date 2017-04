Web

«LA LA LAND» Un lycéen américain rejoue la scène d’ouverture du film pour inviter Emma Stone à son bal de promo…

Ce lycéen de Phoenix (Arizona) invite Emma Stone à son bal de promo en recréant la scène d'ouverture de «La La Land». - Capture d'écran / Twitter

Claire Barrois

Il tente sa chance, et avec brio. Jacob Staudenmaier, un lycéen de 17 ans scolarisé à Phoenix (Arizona) voulait que son bal de fin d’année soit un moment inoubliable : il a décidé d’inviter Emma Stone. Pour convaincre l’actrice récemment oscarisée, le jeune homme a recréé la scène d’ouverture de La La Land. On vous laisse juger du résultat...

IM ASKING EMMA STONE TO PROM, and decided to recreate the opening scene from la la land @RyanGosling @LaLaLand @johnjayandrich #prom pic.twitter.com/l28R2rv3I7 — Jacob Staudenmaier (@upsettrout) April 4, 2017

« Ça a commencé d’après une idée folle, a confié Jacob au journal The Arizona Republic. Je me suis dit que je pourrais aller au bal de fin d’année avec Emma Stone. Je me suis dit que pour y arriver, il fallait vraiment que je voie les choses en grand. » Et vu le résultat de sa reconstitution de la scène d’ouverture de La La Land, on ne peut qu’applaudir ses efforts.

La star, sa cavalière pour le bal ?

« Pour l’instant, je n’ai pas eu de ses nouvelles, mais j’ai entendu une rumeur qui m’a été confirmée disant que sa mère avait vu la vidéo, s’enthousiasme le jeune homme. J’imagine qu’elle finira par parvenir jusqu’à Emma Stone. » Il ne sait pas encore si l’actrice acceptera de l’accompagner au bal, mais si ce n’est pas le cas, Jacob a déjà tout gagné en montrant ses talents de cinéaste.

