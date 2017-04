Web

INTERNET Les deux animatrices qui présenteront leur «Night Show» dimanche soir, en direct de Vidéo City, salon dédié aux stars de YouTube, répondent à ceux qui ont des idées bien arrêtées sur les vlogueurs...

Marion et Anne-So, animatrices du «Night Show» sur Fun Radio. - Laurent Vu - Sipa

Propos recueillis par Fabien Randanne

Samedi et dimanche, la deuxième édition de Vidéo City rassemblera quelque 250 youtubeurs français, porte de Versailles à Paris. Pour l’occasion, le Night show de Fun Radio délocalisera sur place son plateau pour une émission spéciale, dimanche, de 22h à minuit. Marion et Anne-So recevront, entre autres stars de la plateforme vidéo, Cyprien, Squeezie ou Norman… En attendant, 20 Minutes a confronté les deux animatrices à quelques-unes des idées reçues les plus répandues sur les youtubeurs…

« Un Youtubeur, c’est juste un mec ou une nana qui se filme en train de raconter sa vie dans sa chambre »

Marion : C’est extrêmement réducteur ! Ils racontent aussi leur vie dans leur salon. Plus sérieusement, les youtubeurs écrivent et pensent leurs vidéos. Il y a un vrai travail artistique derrière. Il y a également un travail de réalisation, de montage et de post-production. Aujourd'hui, pour plaire sur YouTube, il faut proposer un contenu abouti et ça, c’est plus de travail qu’on ne le pense.

Anne-So : C’est comme voir un acteur dans un film ou un chanteur sur scène, on pense que c’est facile mais il y a beaucoup de travail de préparation. Trouver et « trier » les moments de vie pour en faire une vidéo de quelques minutes… Essayez, ce n’est pas si simple.

« Un youtubeur parle forcément TRÈÈÈÈÈÈS fort »

Marion : Pour la plupart ce n’est pas faux ! Mais c’est pour dynamiser leurs vidéos et interpeller leurs abonnés. S’ils avaient un ton plat, qu’ils parlaient tout bas, les gens décrocheraient…

Anne-So : QUOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ?

« Les youtubeurs pètent plus haut que leur cul »

Marion : Houu la généralité. Comme dans tous les domaines, il y a « de tout ». Bien sûr certains se la racontent et ont du mal à garder les pieds sur terre avec leurs nombres d’abonnés qui s’envolent. Mais ce n’est pas la majorité. La plupart des youtubeurs restent humbles et surtout proches de leurs abonnés. C’est d’ailleurs cette proximité qui plaît tant à la nouvelle génération.

Anne-So : Et bien moi, j’aime beaucoup l’expression « pètent plus haut que leur cul », qui, quand on l’analyse, fait preuve d’une très grande souplesse, mais qui, comme dit Marion, ne s’arrête pas qu’aux youtubeurs.

« Les youtubeurs se font acheter par les marques qui les couvrent de cadeaux »

Marion : Ça fait partie des avantages de cette activité : les partenariats. Effectivement les marques ont bien compris l’influence qu’ont les youtubers sur les jeunes acheteurs. Donc oui, certains se font couvrir de cadeaux. Personnellement je trouve qu’ils auraient tort de s’en priver. Après, il faut juste savoir doser, et mettre en avant les produits qui leur plaisent réellement pour continuer à être crédibles.

Anne-So : A chaque métier son avantage. J’ai un pote boucher qui a des chipos gratos l’été par exemple, faut-il que je le dénonce à la brigade du barbec' ?

« Les "stars de YouTube", ça me fait rire… Je ne suis pas sûr qu’ils soient connus dans leur immeuble »

Marion : Faux ! YouTube c’est une vitrine incroyable. Le mot « star » est un peu fort oui, mais ils ont une vraie notoriété. Et je pense que Norman est reconnu dans son immeuble.

Anne-So : Quand on voit la façon dont les youtubeurs étaient escortés l’année dernière pendant et hors de VidéoCity, je pense qu’ils sont même reconnus dans le bus.

Mots-clés :