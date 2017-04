Web

FAKE NEWS Le réseau social de Mark Zuckerberg s'attaque au problème des fausses informations depuis l'élection présidentielle américaine...

La page d'accueil de Facebook. - LODI FRANCK/SIPA

20 minutes avec AFP

Depuis l’élection de Donald Trump, Facebook a annoncé plusieurs initiatives pour collaborer plus étroitement avec les médias et limiter la diffusion de fausses informations sur son réseau social. Un flot de « fake news » avait circulé sur internet, particulièrement grâce aux réseaux sociaux, durant la campagne présidentielle américaine.

Une de ces initiatives se met en place. Un groupe d’universitaires, d’associations et d’entreprises technologiques, dont Facebook, la fondation Ford, le moteur de recherche Mozilla ont lancé un fonds de recherche doté de 14 millions de dollars pour aider le public à distinguer les contenus journalistiques et repérer les fausses informations. Ce programme sera dirigé par l’école de journalisme de l’université publique de New York (CUNY), selon un communiqué publié lundi.

Identifier des informations trompeuses

L’objectif du projet est clair : « améliorer la confiance dans le journalisme autour du monde » et « aider les gens à se faire une opinion éclairée sur les informations qu’ils lisent et partagent en ligne ». Plusieurs institutions se sont engagées à contribuer aux recherches de la News Integrity Initiative (le projet sur l’intégrité de l’information), le nom du projet. Parmi elles, on trouve notamment Sciences Po en France, le centre européen du journalisme aux Pays-Bas ou la société des éditeurs en Asie, basée à Hong Kong.

Le responsable des partenariats de l’information au sein de Facebook, Campbell Brown, a estimé auprès de l’AFP « que la compréhension de l’information est un problème mondial ». Il a jouté qu’« il est important que les gens puissent identifier des informations trompeuses, qu’ils puissent faire preuve de discernement vis-à-vis de l’information qu’ils voient sur Facebook et partout ailleurs ».

