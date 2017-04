Web

HUMOUR Le site parodique n'a pas été insensible aux déclarations du candidat du parti Les Républicains assurant ce lundi qu'il n'arrivait pas à économiser...

Capture de la cagnotte lancée pour rire par Le Gorafi au profit de François Fillon (le site a prévu en réalité de reverser la somme collectée à des associations). - Capture d'écran Leetchi.com

F.R.

De la vanne utile. Le Gorafi a rebondi avec humour sur les propos de François Fillon qui a affirmé ce lundi sur BFMTV qu’il ne parvenait pas « à mettre de l’argent de côté ». « Des milliers de Françaises et de Français, émus, se sont spontanément mobilisés pour aider le candidat de la droite à retrouver un semblant de dignité », écrit le site parodique dans un article évidemment rédigé au trente-sixième degré.

« Nous avons du mal à joindre le Crédit agricole de Sablé »

Le Gorafi a poussé la plaisanterie jusqu’à créer une cagnotte en ligne « pour permettre à François Fillon et sa famille de vivre dans la dignité et d’espérer un avenir radieux ». Et d’indiquer que les éventuels dons collectés seront en réalité reversés à des associations. Ce qui est dit avec une formulation humoristique : « Nous avons du mal à joindre le Crédit agricole de Sablé, nous transmettrons tous les dons à l’issue de la collecte à des associations locales d’entraide de la Sarthe. »

Quelques heures après la mise en ligne de cette cagnotte, plus de 200 généreux donateurs avaient mis la main à la poche pour des sommes allant de 0.01 centime d’euros à 5 euros. A 16 h, la somme ainsi réunie atteignait les 204 euros et 8 centimes.

