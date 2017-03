Web

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce vendredi 31 mars…

Une autoroute prend feu aux USA- Le Rewind - capture d'écran

E.P.

Vous roulez tranquillement sur l’autoroute. En route pour vos vacances. Ou sur le chemin du retour. Quand, tout à coup, une odeur forte de barbecue vous titille les narines. Soudain, des flammes semblent sortir tout droit de la chaussée. Scénario catastrophe ? Pas sur cet axe routier à Atlanta…

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, un crocodile qui fait du shopping, le trailer plein de secrets de la saison 7 de Game of Thrones, des bonbons qui brûlent, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

