LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce jeudi 30 mars…

Burger King sort un dentifrice goût Burger - Le Rewind - capture d'écran

Aurélie Bazzara

Si vous êtes fan de hamburger, cette invention est faite pour vous ! Des chercheurs ont mis au point le dentifrice fraîcheur Whooper. Oui, le célèbre sandwich de Burger King. Un excellent moyen, quoique plutôt atypique, de savourer encore plus longtemps sa saveur si particulière.

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, des Australiens un peu irresponsables, le marathon d’ascenseur, le plus grand nombre de personnes déguisées en Albert Einstein, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

