Web

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce lundi 27 mars…

Un accident d'esclator spectaculaire à Hong Kong - Le Rewind - Capture d'écran

A.B

Un accident spectaculaire s’est produit samedi 25 mars au Langham Place, un grand centre commercial de Hong Kong. Un escalator s'est soudain mis à faire marche arrière à grande vitesse, et une partie des clients qui l'empruntaient ont été projetés les uns sur les autres au pied de l'escalier roulant. Au moins 18 personnes ont été blessées.

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, un ouvrier badass qui arrête des voleurs, une love story entre un chat et un paquet de brioche, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

Pour ne rien rater

Allez jeter un œil au blog du Rewind

N’hésitez pas à liker la page Facebook du Rewind

Et suivez Le Rewind sur Twitter !

Mots-clés :