LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce jeudi 23 mars…

Une petite fille vole le chapeau du Pape - Le Rewind - capture d'écran

Redaction 20minutes

Sur la place du Vatican, cette petite fille a fait un geste osé : elle a volé tranquillement la calotte du pape. Une supercherie qui fait rire le souverain pontife et les badauds réunis autour de lui.

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, des russes qui font de la musique au pistolet, un chat très mignon et très malin, une piscine de colibris, une vidéo bien WTF, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

