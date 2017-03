Web

MALIN Seuls un panel d’utilisateur et une poignée de séries comme « House of Cards » sont concernées pour le moment…

Capture d'écran du générique de la saison 4 de «House of Cards». - Capture d'écran Netflix

F.R.

Si vous avez l’habitude de regarder des séries, vous êtes sans doute habitués à galérer pour sauter le générique et vous retrouver pile poil au début d’un épisode. Un clic hasardeux, une avance un peu trop rapide… bientôt, ce sera fini. Du moins pour les utilisateurs de Netflix.

« Skip intro »

La plateforme vidéo est en train de tester un nouveau bouton auprès d’un panel d’abonnés, comme l’ont relayé des internautes sur Reddit.

Netflix finally has a Skip Intro button!! (cc @CaseyNewton) pic.twitter.com/V8NEQvhlW3 — Mehedi Hassan (@mehedih_) March 17, 2017

Celui-ci propose de « passer l’introduction » (« Skip intro »). Et cela marche aussi avec les épisodes qui commence par un « cold open », c’est-à-dire qui débute directement par quelques scènes avant de laisser place au générique. Pour l’heure, seule une poignée d’utilisateurs peut en profiter, sur un petit éventail de séries telles que The Crown, House of Cards ou la toute fraîche Iron Fist.

Mots-clés :