E.P.

C’est ce qui s’appelle avoir de l’intuition. Alors que ce couple montre à un vendeur du service après-vente, un smartphone sans doute endommagé, ce dernier prend soudain feu ! Ils n’auront au moins pas eu la mauvaise surprise de se réveiller en pleine nuit avec des flammes sur leur table de chevet comme certains ex-détenteurs duGalaxy Note de Samsung.

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, des voleurs très mauvais, de la neige qui attaquent les gens, une version hip-hop de la Belle et la Bête, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net , et bien d’autres choses encore !