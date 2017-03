E.P.

Le gérant de cette petite station-service ne pensait sans doute pas que sa soirée ressemblerait au remake d’une scène des Affranchis. Alors qu’un homme venu faire quelques emplettes dans le magasin de la station-service repart, le coffre de sa voiture s’ouvre. S’en échappe… une femme ! Sans doute kidnappée, elle se réfugie auprès du gérant de la station. L’histoire ne dit pas si l’homme à la voiture noire est venu récupérer son « butin »…

