LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce mercredi 15 mars…

Le couloir le plus flippant du moment - Le Rewind - capture d'écran

E.P.

On se croirait dans un mauvais film ou l’épisode d’une vieille série Z. Pourtant, ce couloir et cette porte qui claque, au fond, sont bien réels. Localisés au Brésil, ils effrayent et affolent, depuis plusieurs jours, des internautes du monde entier. Vraiment flippant !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

