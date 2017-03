E.P.

Pas toujours facile de reconnaître sa défaite. Surtout face à une tripotée d'enfants. Même sur un plateau, face caméra, ce joueur adepte des robots n'a pas réussi (ni même essayé !) à cacher sa déception. Au point de quitter l'émission avant même la remise du prix. Pas très fair-play !

