ETUDE Les utilisatrices du site Pornhub sont 80% à utiliser un appareil mobile, contre moins de 70% des adeptes masculins du site de vidéos pornographiques...

Le rapport des femmes aux vidéos pornographiques diffère de celui des hommes, y compris dans la façon dont elles les consomment. Les amatrices de films érotiques utiliseraient ainsi davantage que les hommes leur tablette ou leur téléphone pour visionner du porno.

En février dernier sur le site Pornhub, 79,8 % des clips vus par des femmes ont été consultés sur un terminal mobile, contre 69,2 % pour les hommes. En moyenne, 72 % des utilisateurs (tous sexes confondus) consultent du porno sur un terminal mobile.

Les utilisatrices boudent l’ordinateur

Telles sont les conclusions d’une étude internationale publiée cette semaine par Pornhub. Le rapport indique que le smartphone est privilégié par les consommatrices (71 %), loin devant la tablette (8 %). L’ordinateur n’est utilisé que par 21 % des femmes.

Par ailleurs, plus les clientes du site sont âgées, moins elles ont tendance à utiliser leur téléphone mobile. Les 18-24 ans sont ainsi 78 % à se servir de leur smartphone mais ce chiffre tombe à 36 % chez les femmes âgées de 65 ans et plus.

La France n’est pas dans les 26 premiers

Sous l’angle géographique, Washington D.C. et le Vermont sont les deux Etats américains où les utilisatrices de Pornhub utilisent respectivement le plus un support mobile (93 %) et le moins leurs smartphones ou leurs tablettes (78 %).

L’Afrique du Sud enregistre le taux le plus haut de consommation féminine de pornographie sur mobile (91 %), juste devant les Etats-Unis (89 %). Le Royaume-Uni, l’Inde et le Pakistan occupent ex-aequo la troisième place (86 %). La France ne figure pas dans les 26 premiers pays du classement.

