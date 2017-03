Web

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 Heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce lundi 6 mars...

VIDEO. Un journaliste, attaqué en direct, tente de retrouver son agresseur via Twitter - Le Rewind (vidéo) - capture d'écran

Emilie Petit

Ce qui ne semblait être qu'une simple accolade s'est vite transformé en réglement de compte. Un journaliste new-yorkais s'est fait agressé, ce week-end, par un homme masqué, alors qu'il était en plein direct. Il a posté la vidéo sur son compte Twitter afin de retrouver le coupable. RT SVP !

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, un pokemon qui joue de la batterie, un ours qui sort d'hibernation, un chien de prairie qui réagit un peu trop, un envoi mal négocié par Google, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo, là, juste en dessous :

