LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 Heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce jeudi 2 mars...

VIDEO. Qui est le vrai Spiderman ? - Le Rewind (vidéo) - Capture d'écran

Emilie Petit

On n'a pas forcément besoin de costume pour jouer les superhéros. Celui-là porte des baskets Adidas, un sweet à capuche et un jean beige. Son superpouvoir ? Grimper aux murs et s'aggriper aux goutières. Comme Spiderman, mais en légèrement moins classe.

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, Usain Bolt et Pikachu dans une pub, un grand-père qui domine la salle de sport, un record du monde de barman, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

