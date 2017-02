Web

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce lundi 20 février…

Comment virer un rat de chez soi ? - Le Rewind (video) - - Capture d'écran

Aurélie Bazzara

Un rat s’est introduit chez vous ? Regardez cette méthode utilisée par des filles super organisées pour le chasser… à l’aide de balais. L’animal s’en sort sain et sauf et, vu la frousse qu'elles lui filent, il ne reviendra plus dans leur maison !

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée en vidéo, un bébé labrador (trop mignon) qui ronfle, des joueuses de « softball », un lézard qui fait coucou, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

Pour ne rien rater

Allez jeter un œil au blog du Rewind

N’hésitez pas à liker la page Facebook du Rewind

Et suivez Le Rewind sur Twitter !

Mots-clés :