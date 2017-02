Web

Petit coup de déprime pour Enora Malagré ? Grosse période de doute en tout cas. Dans une interview pour le YouTubeur Sam Zirah ce jeudi, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste fait un bilan plutôt mitigé de sa carrière, se montrant à la fois vulnérable et très critique envers elle-même.

Comment supporte-t-elle de voir ses propos en permanence décortiqués ? « Je le vis de moins en moins bien, il y a eu une grande période où j’étais très forte, où je m’en foutais (sic) un peu. Là, je suis fatiguée […] Les épaules commencent à s’affaisser ». Une fatigue qui transpirait déjà lors de notre entretien avec l’animatrice fin janvier.

« Je ne ferai pas carrière »

Il est moins question des téléspectateurs que du milieu de la télévision. « Les gens qui m’insultent, qui me critiquent, ils ont raison de le faire, ils font ce qu’ils veulent, c’est plutôt les blogs, ceux qui se prennent un peu pour des journalistes, qui déforment mes propos, qui s’acharnent un peu sur moi ».

Et de lâcher : « C’est évident que je ne ferai pas carrière, en plus ce que je fais ne marche pas ». Elle avoue qu’il y a « des jours où [elle] chiale et se demande pourquoi [elle] fait ce métier », soulignant que c’est « hyper dur » de se faire insulter tous les jours.

« Tu sers à quoi ma grande ? Pas grand-chose »

Et si TPMP s’arrêtait ? Enora Malagré l’admet, rieuse, elle aurait du mal à payer son loyer. Mais, selon elle, l’émission de Cyril Hanouna « a encore de belles heures » à vivre. Elle change de ton quand il s’agit de faire son propre bilan, la gouailleuse du PAF est sévère. « Je suis en plein doute, je ne sais pas si j’ai envie de continuer, si je peux continuer. Je me dis : "Tu sers à quoi ma grande ? Pas grand-chose". Je me pose des questions. »

