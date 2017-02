Web

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce mercredi 15 février…

Une tête solide pour un record - Le Rewind (Vidéo)

M.D.

Si vous le croisiez dans la rue, vous changeriez certainement de trottoir. Pourtant, cet homme à l’air effrayant est recordman du monde… de plantage de clous avec la tête. N’allez évidemment pas tenter de l’imiter, le crâne de John Ferraro est 3 fois plus épais que la moyenne.

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, une fille désespérée lors de la Saint-Valentin, un créneau raté dans un port, l’amitié entre un chat et un chiot, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

