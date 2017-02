Manon Aublanc

Certains Youtubeurs ne sont pas passés loin de la crise cardiaque cette semaine. En quelques jours, certains d’entre eux ont perdu des milliers d’abonnés, rapporte le site Digitaltrends. Mercredi, les compteurs affichaient des résultats qui étaient soit inquiétants, soit faux.

Mais que les concernés se rassurent, il s’agit évidemment d’un bug de la plateforme (et ce n’est pas le premier !). Certains vidéastes américains, inquiets de voir leur compteur s’effondrer, ont prévenu YouTube ce mercredi. L’équipe de la plateforme d’hébergement de vidéo a vite compris cet étrange phénomène : depuis lundi dernier, certains désabonnements comptaient double.

Yikes! Starting Monday, in some cases, we accidentally started counting two unsubs for the price of one. We’re working on a fix!

Cependant, l’équipe de YouTube a voulu rassurer les inquiets. S’il est vrai que le compteur affiché est faux, les abonnés n’ont pas réellement disparu. Au pire, les concernés auront perdu le même nombre d’abonnés qu’un jour lambda. Les Youtubeurs peuvent dormir sur leurs deux oreilles, l’entreprise a posté un second message sur son compte Twitter, ce jeudi, pour annoncer que le problème était résolu.

Sub counts are now fixed! We incorrectly showed a decrease of 2 instead of 1. No additional ppl were actually unsubbed. Sorry everyone! https://t.co/2v0XcsijMN