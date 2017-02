Manon Aublanc

Déjà accessible avec Facebook Live ou Periscope, la mise en place de la fonctionnalité live par YouTube semble arriver bien tardivement. Vous pourrez maintenant filmer en direct via l’application mobile YouTube… mais seulement si vous comptez plus de 10.000 abonnés.

Le site d’hébergementl’avait annoncé en juin dernier, et confirme aujourd’hui que cette fonctionnalité sera bientôt accessible à tous les utilisateurs, mais sans donner la moindre date.

>> A lire aussi : Les députés adoptent la «taxe YouTube»

Le nouveau live de YouTube fonctionne sur le même principe que ses concurrents Periscope et Facebook Live. L’utilisateur filme en direct et les spectateurs peuvent envoyer des commentaires, à la manière d’un chat. La seule différence réside dans la vitesse d’apparition des messages du chat : « Leurs retours nous ont permis de réduire la vitesse du chat en direct (il s’avère que recevoir 2 000 messages par seconde s’avère un peu trop rapide) et d’améliorer la qualité du streaming sur tous les appareils » a expliqué YouTube dans son communiqué de presse.

Stand out 🙋

Get connected 📡



Super Chat: Our newest tool that lets fans pay for a front-row seat into your video → https://t.co/xQuhPyJNwq pic.twitter.com/PPmh52VpS6