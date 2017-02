Web

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce mardi 7 février…

Des ongles qui ondulent dans l'air, on a du mal à comprendre. - Le Rewind (Vidéo)

M.D.

À première vue, on dirait plus de longs vers de terre ou des pattes longilignes d’araignées. Rien de très ragoûtant. Il s’agit en fait d’ongles qui mesurent plusieurs dizaines de centimètres et ondulent dans l’air. Là comme ça, on ne voit aucun avantage à ne plus pouvoir se servir de ses doigts, mais bon, si c'est la mode...

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, le duo réalisé par Thomas Pesquet et Yuksek, une expérience qui empêchera toute descendance de voir le jour, une performance en skydiving, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

