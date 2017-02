Web

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce mercredi 1er février…

Une GoPro sur un sabre, il fallait y penser (mais ça donne des vertiges) - Le Rewind (Vidéo)

On pensait avoir tout vu avec les caméras embarquées, mais internet nous surprendra toujours. Deux petits génies ont attaché une Go Pro au bout d’un sabre qu’ils manient comme lors d’un combat. OK ça donne le tournis, mais le résultat est vraiment cool.

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, des chèvres dans un sacré pétrin, un chien qui passe du génie au ridicule, l’explication des mimiques de Winona Ryder aux SAG Awards, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

