RÉSEAUX SOCIAUX Le classement des cinq plus jolies de la semaine des rédactions de «20 Minutes»...

#lesgoudes #Marseille #sea #landscape #instamarseille - 20Minutes Marseille/Instagram

On est content cette semaine. Pas parce qu'on a mangé des chips. On est content parce que les comptes Instagram des rédactions locales de 20 Minutes rencontrent un joli succès et parce qu'on fête une naissance. Celle de 20Minutes_Marseille. On aurait du vous envoyer un faire-part mais on a manqué de temps. Pour se faire pardonner on commence donc avec une jolie photo de notre dernier né.

Le Cap Croisette à Marseille

C'est goudes. #lesgoudes #Marseille #sea #landscape #instamarseille Une photo publiée par 20 Minutes Marseille (@20minutes_marseille) le 9 Janv. 2017 à 3h12 PST

Les jardins (fermés au public) qui se trouvent derrière la préfecture de Rennes

Lieu fermé au public et méconnu à #Rennes. Les jardins situés derrière la préfecture #Beauregard et le conseil départemental #illeetvilaine #instarennes #instarennes #jardin Une photo publiée par 20 Minutes Rennes (@20minutesrennes) le 10 Janv. 2017 à 3h58 PST





Coup de mou pour le père Noël à Strasbourg

Après une rude saison, le Père #noël se repose à #lille. #igerslille Une photo publiée par 20 Minutes Lille (@20minuteslille) le 9 Janv. 2017 à 8h57 PST

Le tramway de Nantes passe en mode vintage



Une photo publiée par 20MinutesNantes (@20minutesnantes) le 11 Janv. 2017 à 6h25 PST

Ambiance boule de neige à 20 Minutes Strasbourg

Une vidéo publiée par 20 Minutes Strasbourg (@20minutesstrasbourg) le 10 Janv. 2017 à 3h27 PST

