LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce jeudi 22 décembre…

Le robot du futur nous vient de Corée du Sud - Le Rewind (video) - Capture d'écran

Thomas Lemoine

Le robot que pilote Ripley dans Alien, le retour de James Cameron est devenu réalité. Avec ce robot sud-coréen, aucun doute qu’on ne fera qu’une bouchée du prochain monstre qui passera dans les environs…

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, des illuminations et décorations de Noël qui vont un poil trop loin, une séquence de « lip art », un beau geste lors d’un match de cricket, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous : Pour ne rien rater Allez jeter un œil au blog du Rewind N’hésitez pas à liker la page Facebook du Rewind Et suivez Le Rewind sur Twitter !

