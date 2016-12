Web

WEB Suivi par plus de 2,2 millions de personnes sur la plateforme vidéo YouTube, le jeune homme de 23 ans s’est filmé alors qu’il quittait l’appareil, qui devait relier Londres à New York…

Dans une vidéo, le youtubeur Adam Saleh accuse la compagnie Delta de l'avoir débarqué parce qu'il parlait arabe - Capture d'écran du compte Twitter de'Adam Saleh

20 Minutes avec AFP

Adam Saleh, un New-Yorkais d’origine yéménite très suivi sur YouTube, spécialiste des vidéos de blagues, a été débarqué ce mercredi d’un vol Delta, au motif, selon lui, que des passagers étaient incommodés par sa conversation en arabe, la compagnie évoquant elle seulement un « dérangement ».

Débarqué à cause de sa langue ?

Suivi par plus de 2,2 millions de personnes sur la plateforme vidéo YouTube, le jeune homme de 23 ans s’est filmé alors qu’il quittait l’appareil, qui devait relier Londres à New York, et a diffusé la vidéo sur Twitter.

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim... WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos — Adam Saleh (@omgAdamSaleh) December 21, 2016

« Nous avons parlé une langue différente dans l’avion et on nous met dehors », lance Adam Saleh, qui évoque, sur Twitter, une conversation téléphonique en arabe avec sa mère.

Autour de lui, plusieurs passagers semblent désapprouver le débarquement, mais au fond de l’appareil, à l’endroit où le jeune était visiblement assis initialement, plusieurs personnes lui font signe de la main en disant : « Au revoir ! »

« Vous êtes racistes », lance-t-il à ces passagers. « Je parle une autre langue et vous dites que vous êtes incommodés ! Je n’en crois pas mes yeux. Nous parlons une autre langue et maintenant c’est six Blancs contre nous les barbus. C’est moi qui suis incommodé ».

« Ils m’ont dit : « ferme ta gueule », mais nous n’avons pas juré », assure-t-il. Trois heures après avoir été postée, la vidéo avait été retweetée plus de 200.000 fois.

Une enquête pour comprendre les circonstances de l’accident

Poussé à réagir, Delta a publié un communiqué, justifiant le débarquement par un « dérangement dans la cabine qui a amené plus de vingt passagers à exprimer leur malaise ». La compagnie a assuré avoir diligenté une enquête pour comprendre les circonstances exactes de l’incident. Elle ne mentionne pas la conversation en arabe.

Delta a ensuite indiqué, dans un second communiqué, avoir interrogé les membres d’équipage ainsi que plusieurs passagers à leur arrivée à New York. « Sur la foi des informations recueillies, il apparaît que les passagers qui ont été débarqués ont cherché à perturber la cabine en adoptant une attitude provoquante, notamment en criant », a indiqué la compagnie américaine. « Ce genre de conduite n’est la bienvenue sur aucun vol Delta », a-t-elle ajouté.

Un canular ?

Delta a souligné qu’Adam Saleh, « selon les médias, est un spécialiste du canular qui a été filmé et encouragé par son acolyte ». « La priorité de Delta est la sécurité et le confort des passagers et de ses employés », a rappelé la compagnie.

Adam Saleh avait été nommé en 2 014 aux « Shorty Awards », qui récompensent le meilleur des réseaux sociaux, en raison de son statut de « star de YouTube », selon le site de vidéos. Il poste notamment beaucoup de vidéos de blagues.

Mots-clés :