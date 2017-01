Web

QUIZ Testons vos connaissances sur les mèmes de 2016

Le gorille Harembe - Jeff McCurry/Cincinnati Zoo

Adrien Briand

Pssst, pas si vite. On sait très bien que vous avez hâte d'être en 2017 pour voir des mèmes et vidéos virales mythiques fêter leur 10ème anniveraire, mais on a un petit test à vous faire passer avant.

Avez-vous vraiment suivi l'actualité des mèmes cette année ? Harembe, Ken Bone, Michael Phelps, ça vous parle ? Vérifions.

Pour les débutants parmi vous qui n'ont pas coché les bonnes réponses, on vous fait un petit récap :

