VIDEO. Posez vos questions à Patrick Fiori, qui chantera en direct mardi

Le chanteur Patrick Fiori — Yves Mayet/Sony Music Entertainement

Patrick Fiori a sorti l’album Promesse.

Et de dix ! Avec Promesse, Patrick Fiori signe son dixième album studio. Plus audacieux que jamais dans la composition, il a fait appel à des amis comme Jean-Jacques Goldman ou Serge Lama, mais également à des figures montantes de la pop française comme Soprano ou Slimane, qui l’accompagnent sur les titres Chez nous (Plan d’Aou, Bel Air) et Promesse.

En parallèle, il a repris le tournage de « The Voice Kids », où il officie en tant que jury aux côtés de Soprano, Amel Bent et Jenifer.

Patrick Fiorio sera à la rédaction de 20 Minutes mardi 7 novembre à 17 h pour chanter en live sur notre page Facebook et répondre aux questions des internautes.

>> Vous pouvez d’ores et déjà poser vos questions à Patrick Fiori. Pour cela, remplissez le formulaire ci-dessous. Le chanteur y répondra en direct sur notre page Facebook mardi 7 novembre à partir de 17h.