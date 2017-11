VIDEO. Posez vos questions au rappeur Maska

MUSIQUE Le rappeur chantera en live sur la page Facebook de «20 Minutes» et répondra aux questions des internautes jeudi 2 novembre à 14h...

Le rappeur Maska revient avec l'album «Akhal Téké» — Wati B

Le rappeur Maska revient avec l'album Akhal Téké.

Il chantera en direct sur la page Facebook de 20 Minutes et répondra aux questions des internautes jeudi 2 novembre à 14h.

Membre du groupe Sexion d’assaut, Maska lance sa carrière solo en 2014 avec son album Espace-temps. Porté par des titres comme Rahh, Profiter de ma life ou encore Prie pour moi, il est salué par le public et la critique. Il écrit ensuite des chansons avec des artistes comme Zaho, Kendji Girac ou Maître Gims (il a coécrit le tube Bella). Il revient avec un deuxième album intitulé Akhal Téké, d’où sont extraits les titres A pas de loup, Fly et le dernier single, Le Petit feat. S.Pri Noir. Un titre fort, soutenu par son flow toujours plus percutant.

