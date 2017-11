Haute-Garonne: Pour cause de pollution, les automobilistes invités à rouler 20 km/h moins vite sur les grands axes

Bouchons et pollution sur le périphérique toulousain. Illustration. — F. Lancelot / Sipa

Vous prenez une route nationale ou l’autoroute ce samedi en Haute-Garonne ? A partir de 6 heures du matin, il faut rouler respectivement à 70 ou 110 km/h, au lieu de 90 ou 130 km/h, comme l’indique la préfecture.

⚠️ Vigilance #automobilistes ! #Pollution de l'air : abaissement de 20 km/h de la #vitesse sur les axes routiers et autoroutiers du département de #HauteGaronne à compter de 6h00 le samedi 18 novembre sur les portions normalement limitées à 90km/h ou plus! pic.twitter.com/fi9DGhHN6B — Préfet de région Occitanie et de Haute-Garonne (@PrefetOccitanie) November 17, 2017

L’Observatoire régional de la qualité de l’air (ATMO Occitanie) annonce en effet qu’un épisode de pollution de l’air, commencé vendredi, se poursuivra samedi. Temps calme, vent faible : tout est réuni pour que les particules en suspension s’accumulent. Des mesures de limitation de vitesse ont donc été prises, avec une réduction de 20 km/h pour les limitations supérieures ou égales à 90 km/h.

Les feux de cheminée à proscrire

Les automobilistes sont donc invités à lever le pied, ou tout simplement à privilégier la marche ou le vélo. Le covoiturage est conseillé pour les longues distances. Les heureux propriétaires de cheminées sont invités à résister à la tentation de l’allumer, malgré le froid, sans parler de l’interdiction de brûler les déchets verts.

Autres recommandations, sanitaires cette fois : limiter les déplacements aux abords des grands axes routiers ainsi que les activités physiques et sportives en intérieur et en plein air (oui, on sait, on a parlé de marche et de vélo un peu plus haut…). Si une personne se sent mal, elle doit s’adresser à son pharmacien ou son médecin, ou bien joindre la ligne Air Santé, disponible 24 heures sur 24 au 05 61 77 94 44.