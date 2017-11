C’est la première récompense officielle des frangins rappeurs de Toulouse. Bigflo et Oli ont été élus meilleur duo francophone aux NRJ Music Awards, à Cannes…

C’est dans leur flow typique, à deux voix, que les frangins de Toulouse ont remercié leurs proches samedi soir sur la scène des NRJ Music Awards. N’en déplaise aux fans d’Indochine, ce sont eux, les jeunots, qui ont décroché le trophée du meilleur duo francophone.

Vous l’avez méritez vous êtes les meilleurs rappeurs que cette terre est connus ne vous arrêtez jamais❤️❤️@bigfloetoli pic.twitter.com/OYkH3tN3ug — Elia McCall (@EliaPecqueur) November 5, 2017

A 24 et 21 ans, Florian et Olivio ont définitivement rendu prémonitoire le titre de leur premier album, La Cour des grands. Quand il est sorti il y a trois ans, les deux frères vivaient encore chez leurs parents, dans le quartier des Minimes, et essuyaient les plâtres de leur célébrité sur Internet ou dans la cour du lycée Saint-Sernin concernant Olivio.

Avec La vraie vie, leur deuxième album sorti en juin et déjà vendu à plus de 150.000 exemplaires, ces deux rappeurs qui rêvent de durer façon IAM comme ils l’ont confié à 20 Minutes, ont définitivement confirmé.

Bigflo et Oli - auteurs, musiciens et interprètes - ont basé leur succès sur la sincérité de leurs récits, loin du clinquant des gangsta, et aussi sur une parfaite maîtrise des réseaux sociaux.

Après le tapis rouge de Cannes, la vraie vie - rêvée - continue. Ils seront le 15 novembre au Bikini pour un concert à guichets fermés au profit du Secours populaire, puis au Zénith de Toulouse en avril. Ils viennent aussi d’annoncer qu’ils feront Bercy en décembre 2018.

Helene Menal