Un Airbus A320 reliant Madrid à Nice forcé d’atterrir à Toulouse-Blagnac, un passager hospitalisé

L’escale n’était pas programmée. Un Airbus A320 de la compagnie Iberia Express a dû se poser en urgence à l’aéroport de Toulouse-Blagnac, ce mercredi vers 11 heures. Le vol IB3632 assurait la liaison entre Madrid vers Nice. L’avion a décollé de la capitale espagnole à 10 h 20, mais il a dû s’arrêter dans la Ville rose à cause d’« un passager victime d’un souci médical », indique l’aéroport, qui confirme une information de La Dépêche du Midi.

LIVE: Iberia Express #IB3632 Madrid-Nice (A320 EC-MCB) has squawked 7700 Gen. Emergency & diverted to Toulouse. Reason not yet known. pic.twitter.com/9Vsl1toakK