Toulouse: Une fillette de 10 ans, portée disparue par sa mère, retrouvée en vie

FAITS DIVERS A Toulouse, la police et les pompiers ont passé une partie de la nuit et de la matinée à rechercher une fillette dont la mère avait signalé la disparition. Elle a été retrouvée en vie…

Des plongeurs sondant le Canal du Midi lors d'une disparition. Illustration. — FREDERIC SCHEIBER / 20 MINUTES

Soulagement à Toulouse, où une fillette de 10 ans, recherchée depuis 4h du matin, a été retrouvée en bonne santé ce mercredi en fin de matinée. C’est sa mère, en état d’ébriété avancé, qui avait signalé sa disparition, insinuant qu’elle aurait pu se noyer.

Des recherches dans le Canal du Midi

La trentenaire a expliqué qu’elle n’avait plus vu sa fille depuis la veille à 18h et cité, toujours confusément, plusieurs lieux où elle aurait pu se rendre avec elle la place Esquirol, l’avenue Crampel et le pont des Demoiselles, notamment.​

​En exploitant les caméras de surveillance, les policiers ont retrouvé la trace de l’enfant place Esquirol, mardi à 20h. Elle était alors encore en compagnie de sa mère. Ce mercredi matin, la navigation était interdite sur le Canal du Midi pour permettre à des plongeurs d’effectuer des recherches. Mais le pire est désormais écarté. Selon La Dépêche du Midi, des amis de la famille ont signalé que la fillette était chez eux.