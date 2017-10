Ça y est… La 4G débarque dans le métro toulousain le 10 novembre

TECHNOLOGIES Toulouse sera la première ville de France à proposer la 4G sur l’intégralité des lignes et stations de métro…

La 4G sera mise en service dans le métro de Toulouse le 10 novembre 2017. — B. Colin / 20 Minutes

Annoncée initialement pour 2016, l’arrivée de la 4G dans le métro toulousain est confirmée pour le 10 novembre.

Les opérateurs de téléphonie mobile et Toulouse Métropole ont déboursé 10 millions d’euros pour le déploiement du réseau.

« Je rentre dans le métro, ça ne capte plus… ». Ce prétexte pour couper court à une conversation pénible ne marchera bientôt plus.

Dans un peu plus de trois semaines, checker ses mails et envoyer des SMS depuis les rames du métro toulousain sera désormais possible. L’arrivée de la 4G sur les deux lignes de métro est en effet annoncée pour le 10 novembre.

[4G IS COMING 📱]@jlmoudenc l'a annoncé hier soir, la 4G sera disponible à partir du 10 Novembre dans le métro Toulousain 😮 pic.twitter.com/JTbtXkILAp — Le Petit Tou (@lepetittou) October 12, 2017

Le maire de la Ville rose, Jean-Luc Moudenc (LR), l’a confirmé en milieu de semaine lors d’une réunion de bilan de la French Tech Toulouse.

C’est un rêve pour la plupart des usagers des transports en commun et Toulouse sera la ainsi première de France à offrir ce service sur l’ensemble de son réseau souterrain, tous opérateurs mobiles confondus. Jusqu’à présent, c’était le vide intersidéral côté connexion pour les usagers. Le bon côté des choses, c’est que cela évitait que toute la rame partage les conversations téléphoniques de certains.

10 millions d’euros investis

Pour inverser la tendance, Toulouse Métropole a signé un accord avec les quatre opérateurs historiques. Ces derniers ont déboursé chacun deux millions d’euros pour l’infrastructure, tout comme la collectivité. Les opérateurs devront aussi s’acquitter d’une redevance.