A la veille du procès, des familles de victimes entre attente et résilience

Hommage aux victimes de Mohamed Merah, à la Halle aux grains de Toulouse, le 19 mars 2014. — F. Lancelot / SIpa

Plus de cinq ans après les tueries perpétrées par Mohamed Merah à Toulouse et Montauban entre le 11 et le 19 mars 2012, les familles de victimes s’apprêtent à revivre ces moments douloureux lors du procès qui s’ouvre ce lundi à Paris.

>> A lire aussi : Les tueries de Merah au centre d'un procès qui s'ouvre ce lundi

Certaines personnes ont décidé de faire le déplacement. Comme la mère d’Imad Ibn Ziaten, la première victime du tueur, abattu froidement derrière un gymnase de la Ville rose au seul motif qu’il était militaire.

Elle espère que son frère, Abdelkader Merah, jugé pour complicité aux côtés de Fettah Malki, parlera. « Je voudrais qu’il me regarde en face. Je voudrais que la lumière soit faite lors du procès pour que nos enfants reposent en paix », plaide Latifa Ibn Ziaten.

Phénomène de résilience

Bryan Bijaoui, lui, ne sera pas là. Le 19 mars, il était à l’entrée d’Ozar Hatorah lorsque le tueur a surgi sur son scooter. Touché par deux balles, l’adolescent de 15 ans avait échappé de peu à la mort. « Aujourd’hui il est dans la mise à distance, c’est sa thérapie », assure son avocat, Philippe Soussi, ajoutant que le jeune homme « ne veut rien dire et rien entendre » des complices de Mohamed Merah.

>> A lire aussi : Affaire Merah: «Comment ce procès peut si mal démarrer...»

Ce phénomène de résilience, il n’est pas le seul à l’avoir vécu. « Dans un premier temps il y a eu un recentrage sur la communauté. Puis le temps passe, les gens retrouvent une vie normale, tout en conservant un stress, une sorte de réflexe d’hypervigilance », explique Marc Fridman, l’actuel président des parents d’élèves d’Ohr Torah, le nouveau nom du collège-lycée.

« Aller de l’avant »

Les moyens de sécurité autour de l’établissement ont été renforcés. « Certes il y a des militaires, certes il y a des caméras. Mais aujourd’hui, les enfants ne les voient plus, l’école a retrouvé son rôle d’école », assure ce père de famille. Il n’est pas question d’oublier, mais « d’aller de l’avant », affirme Laurent Raynaud, directeur des études et enseignant déjà à l’époque.

A l’image du directeur de l’école, Yaacov Monsonégo, qui a perdu sa fille Myriam ce jour-là. « Nous suivons son modèle, c’est une reconstruction dans l’amour et pas dans la haine. Nous essayons d’avancer sans parler du procès », souligne l’enseignant. Comme lui, la majorité des professeurs, issus de l’enseignement catholique, sont restés. A titre personnel, il espère « que si les complicités sont avérées, elles soient punies à la hauteur des crimes atroces ». Et de conclure : « Que la justice fasse son travail ».