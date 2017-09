C’était le meilleur Toulousain, ce dimanche, face à l’OM. Et un des joueurs les plus en forme, en ce début de saison difficile pour le TFC.

Jimmy Durmaz s’est blessé, sans doute sérieusement, aux adducteurs.

Au sein d’une équipe triste et sans idée, c’était le seul à surnager. Mais Pascal Dupraz, qui juge ses hommes « en dessous de niveau Ligue 1 », refuse de l’admettre : « Vous êtes sympa d’avoir vu un "meilleur joueur" à Toulouse, merci à vous », nous a répondu l’entraîneur toulousain. Mais on maintient : si si, Jimmy Durmaz était le meilleur joueur du TFC, ce dimanche soir.

C’est en tout cas le seul qui a tenté quoi que soit, ce dimanche, face à l'OM (défaite 2-0) :

C'est lui qui a adressé un joli centre en retrait à Corentin Jean, à la 9e minute (frappe ratée de l’ancien monégasque)

Il a ridiculisé Luiz Gustavo, le faisant tomber en arrière avec une série de feintes de corps, à la 21e (frappe trop croisée du Suédois).

A la 49e, il se lançait dans un joli rush tout en dribbles vers la surface de réparation de l’OM, quand il s’est effondré, balayé par un Marseillais.

On est en train de perdre notre meilleur joueur😰 #OMTFC pic.twitter.com/zNnJRGkKPW — Capitole FC (@CapitoleFC) September 24, 2017

« Pas une petite blessure »

On ne dira pas que c’était le tournant du match pour les Toulousains, dominés dans absolument tous les secteurs du jeu, amorphes et inoffensifs (8 tirs et une seule tentative cadrée, contre 22 frappes pour l' OM). La sortie du talentueux ailier est tout de même un vrai coup dur. « C’est un joueur qui fait la transition entre notre attaque et notre milieu de terrain, avec une bonne qualité technique », lâche Corentin Jean - un des rares Toulousains à s’être arrêté en zone mixte après cette défaite.

Durmaz était (déjà) un des rares à avoir surnagé lors du derby de la Garonne, perdu face à Bordeaux (1-0) la semaine dernière. Il avait aussi signé un excellent match face à Rennes (deux penaltys, dont un qu’il avait lui-même obtenu). Déçu de se blesser alors qu’il revenait en forme, Jimmy Durmaz a tout de même tenté de faire preuve d’optimisme, auprès de 20 Minutes :

J’ai ressenti une douleur très vive à l’adducteur. J’aurais voulu continuer à jouer mais c’était vraiment impossible, c’est cruel d’abandonner son équipe dans un match pareil. Ce soir, j’ai mal… Mais vous savez, parfois, on a très mal le soir et ça va beaucoup mieux le lendemain !

Durmaz a quitté la zone mixte en boitillant, avec un sourire contrit. De quoi souffre-t-il exactement ? « On va laisser au corps médical le soin de l’examiner, mais quand on s’arrête comme ça d’un coup, c’est rarement bon signe », a soupiré Pascal Dupraz. Corentin Jean, lui, s’est improvisé médecin et a tenté un diagnostic : « Je pense qu’il s’est claqué l’adducteur… Ce n’est pas une petite blessure, ce n’est pas une semaine, c’est beaucoup plus long ».

C. Jean s'improvise médecin et tente un diagnostic #Durmaz : "je pense qu'il s'est claqué l'adducteur, c'est pas une petite blessure" #TFC pic.twitter.com/ANfne6PrEz — Jean Saint-Marc (@JeanSaintMarc) September 24, 2017

De toute façon suspendu pour le prochain match, Jimmy Durmaz pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Cruel pour un TFC qui n’a gagné que deux matchs en sept journées, qui pointe à la 14e place de Ligue 1… Bref, un TFC qui n’avait vraiment pas besoin de ça.

A Marseille, Jean Saint-Marc