Le djihadiste toulousain Jonathan Geffroy a été remis à la France, avec sa famille

TERRORISME Capturé en Syrie, ce djihadiste toulousain était aux mains des autorités turques. Il vient d’être remis à la France, avec sa femme et ses deux enfants…

Le djihadiste toulousain, Jonathan Geffroy, a été remis à la France le 11 septembre par la Turquie. — Capture d'écran YouTube

Il avait été capturé en Syrie par des rebelles proches de l’armée turque mais vient d’être remis à la France le 11 septembre par Ankara. Jonathan Geffroy, alias Abou Ibrahim al Faransi, qui est originaire de Toulouse, est de retour sur le sol français, avec sa femme et ses deux enfants, selon une information de L’Opinion.

Départ en Syrie début 2015

Ce trentenaire est visé en France par une enquête préliminaire depuis janvier 2016 à cause de son départ pour la Syrie début 2015. Un de ses proches avait signalé son départ à la police en novembre 2015. Ce converti à l’Islam serait un proche de Sabri Essid, lui aussi combattant en Syrie, qui se présente comme le « demi-frère » de Mohamed Merah, auteur des tueries de Toulouse et Montauban en 2012.

Au moment de son arrestation par les rebelles syriens, un interrogatoire de Jonathan Geffroy était apparu dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Elle a été supprimée depuis.

La France est l’un des pays les plus touchés par les départs de djihadistes en Syrie et en Irak. Au 6 juin 2017, il y avait 441 procédures judiciaires en cours concernant des dossiers de djihadistes. Ce phénomène connaît une forte progression puisque 26 procédures ont été ouvertes en 2013, 136 en 2015 et déjà 120 sur la seule première moitié de 2016.