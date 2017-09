So Appli, lancée par une Toulousaine, permet de lutter con,tre le gaspillage alimentairegrâce à la gestion de ses placards et frigo. — B. Colin / 20 Minutes

So Appli permet de savoir en un clic ce que contiennent les placards et créé des alertes dès que des produits viennent à manquer…

La Toulousaine Valérie Aubert a créé une application permettant de gérer les stocks alimentaires des particuliers.

Cette application permet de gagner du temps, mais aussi de réduire la facture des courses.

Durant six mois l’application est disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement.

Monique Michel, de son propre aveu, est une « gaspilleuse hors norme ». Mais depuis quelques semaines, elle se soigne grâce à son téléphone portable et So Appli, une application lancée par une Toulousaine qui permet de gérer le contenu de ses placards et de son frigo.

>> A lire aussi : Gaspillage alimentaire: La grande distribution s'engage à renforcer la lutte contre le gaspillage

« Je jetais beaucoup parce que je stockais énormément et je me retrouvais parfois avec des gâteaux apéros périmés par exemple. Souvent je partais faire les courses et je revenais avec trois litres d’huile alors que j’avais besoin de vinaigre, maintenant je sais ce que j’ai en réserve et je fais des économies », assure cette jeune retraitée qui sait désormais le nombre exact de boîtes de petits pois qu’elle a sur ses étagères.

Gain de temps et d’argent

Eviter de jeter et d’acheter tout en double. C’est ce qui a motivé Valérie Aubert lorsqu’elle a demandé à son développeur de mari de lui créer un logiciel maison.

« Je me suis rendue compte qu’il y avait énormément de choses qui terminaient à la poubelle. Là, je scanne les produits et fais une liste comme pour un Drive que je peux envoyer à n’importe qui de la famille. Je sais ce qui va être bientôt périmé, ce qui me manque et je crée des alertes. Cela permet de consommer autrement, de faire ses courses plus intelligemment », affirme cette ancienne cadre bancaire.

>> A lire aussi : Toulouse: Une appli pour vous régaler pas cher (et rassasier votre conscience écolo)

De fil en aiguille, elle a vu que son idée intéressait sa belle-mère et ses amies. Elle a donc décidé de passer le cap et de créer sa start-up pour lancer son application. Après l’avoir fait tester, elle lance cette semaine une nouvelle version plus aboutie.

« Au début il faut tout scanner, c’est la partie la plus longue mais après c’est très simple d’utilisation et ça me permet de faire ma liste de course », explique Monique qui l’utilise désormais au quotidien.

Valérie Aubert espère qu’ils seront 10.000 d’ici à la fin de l’année à avoir téléchargé So Appli, gratuite durant six mois. Pour qu’elle prenne son essor, la chef d’entreprise, hébergée par la pépinière de Toulouse Métropole, aimerait trouver un partenariat dans la grande distribution, notamment pour le Drive qui fonctionne aussi sous forme de liste de produits.

Beatrice Colin