Pyrénées: Adieu l'été, la neige est de retour !

METEO Les premières averses de neige sont tombées dans les Pyrénées, en Ariège et en Andorre…

Neige à Grandvalira, le 15 septembre 2017. — Grandvalira Webcam

Winter is coming. Une semaine avant la fin de l’été, les premières averses de neige ont touché une partie des Pyrénées. Des flocons qui se sont abattus durant la nuit et la matinée en Ariège, vers 1.700m d’altitude, mais aussi dans les Pyrénées-Orientales et en Andorre.

A 2.400 mètres d’altitude, au niveau de Port d’Envalira, le thermomètre n’avait pas dépassé les 0°C ce matin.

📉temperatura🌡️i gruix de neu de les darreres 24hores a les Fonts d'Arinsal (2.681 m). Es preveu que baixi 📉⬇️🌡️5º les properes 24h #Andorra pic.twitter.com/q3KbRRWJON — Meteorologia Andorra (@MeteoAnd_OECC) September 15, 2017

Si ce ne sont pas les premiers flocons à tomber dans les Pyrénées durant l’été, ils forment cette fois-ci un manteau neigeux qui pourrait résister quelques jours.

De quoi réjouir les stations de ski.

❄️ Andorra | 2200m BRUTAL 🙈



Write a word 👇to describe this 🙌🏻

We choose 👉🏻AMAZING 💙⛷



🇦🇩 #Andorra Lovers | @grandvalira pic.twitter.com/OxooGvFSXL — AndorraLovers 🏔 (@AndorraLovers) September 15, 2017

Et les amateurs de poudreuse… qui devront quand même attendre la fin de l’année pour voir rouvrir les pistes.

#neige aussi en hte #ariege #pyrenees au refuge d'en Bey 2050m lpn a 1700m à Mérens les Vals pic.twitter.com/XpxCUleW4o — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) September 15, 2017