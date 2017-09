Toulouse: Un Boeing 737 atterrit en urgence à cause d'une suspicion d'incendie en soute

Le Boeing 737 qui reliait les Canaries à Düsseldorf, en Allemagne, a dû atterrir en urgence à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Illustration. — Ibo / Sipa

A l’origine, c’était un vol banal entre Fuerteventura, aux Canaries, et Düsseldorf, en Allemagne. Mais le Boeing 737 de la compagnie turque à bas coût SunExpress, parti des îles espagnoles, a fait une escale inopinée à l’aéroport de Toulouse-Blagnac, lundi soir. « Il a atterri à 22h05 après, apparemment, un début de feu en soute », a précisé l’aéroport dans la soirée.

Finalement, aucune trace de sinistre n’a été identifiée. Les 192 passagers de ce vol XG2830 ont été débarqués et ont passé la nuit dans l’aérogare. « On leur a fourni des lits et une restauration, indique ce mardi matin le service communication de l’aéroport. Normalement, ils doivent prendre un avion ce mardi à 19 h 30. »

Pour ces « naufragés » aériens, la journée va être longue…

