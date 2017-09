Toulon-Toulouse: Le RCT remercie Belleau et Tuisova, Dupont déjà séduisant, ce qu'il faut retenir de ce sympathique match

On attendait plutôt un combat austère, pour amateurs de rucks et de mêlées. Finalement, ce Toulon - Toulouse (20-16) a accouché d’un spectacle de belle facture, dimanche à Mayol.

Comme une semaine plus tôt à Clermont (21-16), lorsqu'il s’était retrouvé quelques minutes à treize (sans Nonu ni Taofifenua), le RCT a écopé de deux cartons jaunes ce dimanche face à Toulouse. Cette fois, Hugo Bonneval a pris dix minutes de frigo pour avoir « tué » une occasion d’essai toulousaine (9e) et Marcel Van Der Merwe pour une obstruction inutile sur Yoann Huget (65e). A ce moment, Toulouse pointait à un petit point de Toulon (17-16).

Mais, en infériorité numérique, la formation varoise a tenu, et a même inscrit une pénalité par l’excellent Anthony Belleau (dix points, 100 % de réussite), qui a donné au score sa configuration finale. Pour son premier match de la saison, Josua Tuisova a également été déterminant. L’ailier fidjien a inscrit un essai dans son style dévastateur juste après la pause (43e), après en avoir sauvé un lors de la première période, en plaquant in extremis son compatriote toulousain Semi Kunatani (17e).

Au cours de cette défaite bonifiée, la première de Toulouse cette saison, Antoine Dupont a fait ses premiers pas avec son nouveau club. « Cela s’est plutôt bien passé dans l’ensemble, a lâché l’ancien numéro 9 castrais sur Canal +. Mais c’est comme une reprise, il y a encore beaucoup de détails à régler. »

