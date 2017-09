DIRECT. Top 14: Le Stade Toulousain domine toujours, mais Toulon réagit enfin

16h40: Bienvenue à toutes et tous ! Dans dix minutes, une affiche éternelle du rugby français débute. On commence par rappeler les forces en présence. Côté toulonnais, c'est du très lourd, comme d'habitude, avec notamment Tuisova sur l'aile gauche. A noter un banc cinq étoiles, avec notamment Guirado, le capitaine du XV de France, et Trinh-Duc.