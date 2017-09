Toulouse: Une petite chatte se perd et est retrouvée à plus de 600km de son domicile

La chatte de cinq mois a été retrouvée déboussolée mais en bonne santé. (image d'illustration) — Photo Pixabay / Creative Commons.

Tous les propriétaires de chats connaissent ce sentiment d’angoisse lorsque son matou ne rentre pas le soir. C’est la scène vécue par un couple et leur jeune fils à Toulouse à la fin du mois d’août. Avant le dîner, ils appellent Yumi, leur chatte de cinq mois. Elle a l’habitude de revenir tous les soirs pour l’heure du repas. Mais pas cette fois.

Retrouvée grâce à sa puce électronique

Le père de famille rapporte à La Dépêche avoir entendu une bagarre de chat dans la nuit. « Elle devait être dans le coin, elle a eu peur et n’a pas retrouvé sa route », suppute-t-il à propos de Yumi. La famille, inquiète, colle alors plus de 300 affichettes dans son quartier. Après avoir fait le tour des cabinets vétérinaires, des associations et d’une page Facebook spécialisée dans la recherche d’animaux disparus, les propriétaires commencent à désespérer.

Mais quelques jours plus tard, après des recherches infructueuses, un coup de fil en provenance d’Orléans déjoue les pronostics. Recueillie par un habitant, la petite chatte Yumi a été amenée chez un vétérinaire de la ville. Pucée, le médecin a pu contacter ses propriétaires toulousains.

Mais comment la petite chatte a-t-elle pu se retrouver à près de 600km de son domicile ? « Elle a probablement dû monter dans un camion, il y en a plein dans la zone industrielle […] à côté de chez nous », imagine Olivier. Cinq jours pour traverser la moitié de la France : Yumi a fait une belle frayeur à ses propriétaires.