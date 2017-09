RoboCop et Passe-Partout, guest-stars du Toulouse Game Show, le rendez-vous geek

CULTURE GEEK L’édition 2017 du Toulouse Game Show revient les 2 et décembre au Parc des Expositions. Parmi les invités, l’acteur qui interpréta RoboCop ou encore Passe-Partout, mais aussi des Youtubeurs de renom, désormais incontournables pour ce rendez-vous geek…

Peter Weller dans le rôle de Robocop. — REX FEATURES/SIPA

60.000 personnes sont attendues les 2 et 3 décembre au Parc des Expositions.

Une quinzaine de Youtubeurs seront présents.

Le TGS accueillera la Coupe de France de Cosplay.

Après Scully et MacGyver, le Toulouse Game Show a fait appel à un acteur culte du cinéma de science-fiction pour la programmation de sa 11e édition dévoilée mercredi : Peter Weller. L’interprète du célèbre RoboCop de Paul Verhoeven est l’un des invités du rendez-vous geek de l’agglomération toulousaine qui se tiendra les 2 et 3 décembre au Parc des Expositions (de 15 à 25 euros l’entrée).

L’an dernier, 56.000 visiteurs s’y étaient pressés pour croiser des acteurs de série, des Youtubeurs de renom ou encore des auteurs de bande dessinée reconnus. Près de 60.000 sont attendus cette fois-ci.

Stars de série

Des acteurs de série seront à nouveau au rendez-vous. Quatre comédiens de Kaamelott seront présents ainsi qu’Adam Brown, plus connu pour son rôle d’Ori dans The Hobbit ou encore Frankie Muniz qui incarna durant au début des années 2000 l’adolescent de la série Malcolm.

« Il y en a pour toutes les générations. Nous sommes à l’affût de phénomènes. Quand nous avons fait venir Hodor de Game of Thrones en 2013 il n’était pas encore très connu. Avoir aujourd’hui des acteurs de GOT ou d’Harry Potter, c’est très populaire mais cela reste très cher et difficile », explique Sébastien Laurens, le cofondateur du TGS.

Ceux qui se presseront au TGS verront peut-être Jon Snow ou Daenerys, mais pour le coup ce seront des faux, déguisés pour l’occasion. Grand rendez-vous des adeptes de Cosplay, cette édition accueillera la Coupe de France de cette discipline très en vogue dans la culture geek.

Une quinzaine de Youtubeurs

Tout comme les stars de YouTube qui seront une quinzaine à répondre aux questions de leurs fans. Le joueur du grenier, dont la chaîne compte presque 3 millions d’abonnés, sera de la partie, tout comme Bob Lennon, le joueur expérimenté de Minecraft.

Les gameurs seront toujours chez eux puisqu’une Lan Party aura lieu avec 100 joueurs de PC qui s’affronteront en réseau sur Counterstrike.

Et cette année encore, il y aura un ovni au milieu des travées. Après Julien Lepers l’an dernier, les organisateurs du Toulouse Game Show ont récidivé en invitant un personnage connu de tous les Français, qu’ils aient 15 ou 50 ans. Passe-Partout, de son vrai nom André Bouchet, sera présent pour livrer aux amateurs de Fort Boyard les clés du fort.

Et pour la touche locale, les Toulousains pourront suivre une master class sur la scénarisation de film d’animation grâce aux équipes de TAT Productions qui ont réalisé Les As de la jungle.