Toulouse: Le message hallucinant des dealers aux habitants du quartier des Izards

Les habitants de plusieurs tours d'un quartier de Toulouse vivent un calvaire à cause des dealers. (image d'illustration) — FRANCOIS NASCIMBENI AFP

Les habitants des tours du quartier des Izards vivent un enfer depuis que des dealers ont élu domicile dans leurs cages d’escalier il y a plusieurs semaines rapporte La Dépêche ce samedi. Ils n’ont notamment plus le droit d’emprunter les escaliers dans lesquels des barrières de chantier ont été installées pour faire obstacle aux forces de l’ordre lors d’intervention. Et lorsque les ascenseurs tombent en panne, rentrer ou sortir de chez soi devient alors une véritable mission.

Une plaque tournante du commerce de drogue

Les délinquants, qui fouillent parfois les habitants de l’immeuble, n’ont pas l’intention de quitter les lieux. Ils l’ont fait savoir par l’intermédiaire d’un message imprimé et affiché dans plusieurs halls.

Ce message d’intimidation demande à tous les locataires des immeubles du quartier « de prevenir si vous avez la moindre complicités avec la police qui pourra empecher nos activité qui se passe dans le hall [sic] ». La mise en garde continue et se fait plus menaçante. S’ils collaborent avec la police, les dealers promettent aux habitants qu’ils « en assumerais les conséquences [sic] ». Et mettent une nouvelle fois en garde : « Pour qu’il ne puisse pas avoir de mal entendu veuillez refuser le moindre coup de main de leur part (police) [sic] ».

La brigade anti-criminalité (BAC) descend chaque semaine aux Izards, aux adresses bien connues des consommateurs de cannabis et de cocaïne. Mais les trafiquants ne comptent pas abandonner cette position stratégique.

Le quartier des Izards est l’une des plaques tournantes du commerce de drogues à Toulouse.