Toulouse: Des étudiants imitent le crocodile pour s'attaquer au choléra

Le crocodile a des qualités insoupçonnées. Notamment celle de se prémunir contre le choléra qui glisse sur lui comme sur les plumes d’un canard. A l’heure où cette maladie tue chaque année des dizaines de milliers de personnes qui n’ont pas accès à un réseau d’eau dépollué, des étudiants toulousains et lyonnais ont décidé de l’imiter et de reproduire en laboratoire cette capacité immunitaire inédite.

Avec son projet « crocodile », l'équipe est en lice pour l' iGEM 2017, le prestigieux concours de biologie synthétique organisé par le Massachusetts Institute of Technologies (MIT) qui se tiendra à Boston du 9 au 13 novembre 2017.

Neuf étudiants en tout sont sur la brèche : quatre sont issus de l'université Paul-Sabatier, deux de l' Insa Toulouse, deux de l' Insa Lyon. Et, pour eux pas d’été à la plage, ni de maillot de bain. Ils sont restés en blouse blanche dans la Ville rose, penchés sur leurs paillasses et leurs microscopes.

« Grâce au génie génétique nous voulons reproduire en laboratoire les molécules de défense présentes naturellement chez le crocodile », explique Margaux Poulalier-Delavelle, membre de l’équipe. De tâtonnements en mécano moléculaire, l’idée est d’introduire dans un sachet une bactérie modifiée et non pathogène capable de détecter la bactérie responsable de la maladie puis de transmettre l’information à une levure.

