Ligue 1: Un mercato plus court en été, aucun transfert en hiver... Les idées choc de Pascal Dupraz

Pascal Dupraz, l'entraîneur du TFC, lors du match de Ligue 1 contre le PSG au Parc des Princes, le 19 février 2017. — J.E.E. / Sipa

Pascal Dupraz aimerait que le mercato d’été s’achève avant le début de la Ligue 1, comme il en est fortement question en Angleterre.

Le technicien évoque les perturbations de ces périodes de transferts sur les joueurs et leurs clubs.

Pascal Dupraz est contrarié. L’entraîneur du TFC ne voit toujours pas arriver le milieu axial expérimenté qu’il appelle de ses vœux, alors que la fin du mercato approche. Ouverte depuis le 9 juin, cette période qui rend fous clubs, supporters et médias se refermera le 31 août à minuit. Pour revenir, comme chaque année, au mois de janvier.

« Vous avez des joueurs qui sont concentrés sur leur métier pendant trois mois »

Selon Dupraz, au-delà de ses soucis actuels avec son effectif, c’est beaucoup trop. « Il ne faudrait pas qu’il y ait de mercato l’hiver et que celui de l’été s’arrête à la première journée de championnat », assure le technicien, interrogé ce jeudi en conférence de presse sur une initiative britannique. Les clubs de la richissime Premier League doivent se réunir le 7 septembre pour décider si les transferts, entre clubs anglais dans un premier temps, doivent s’achever avant le début de la compétition. Pour l’instant, le mercato d’été se termine en même temps des deux côtés de la Manche.

Pascal Dupraz va donc plus loin en voulant estourbir son petit frère de janvier. « Vous avez des joueurs qui sont concentrés sur leur métier pendant trois mois, puis après en décembre-janvier, il y a des incertitudes sur les départs comme sur les arrivées, justifie-t-il. Et après, c’est reparti… » Si l’idée du Savoyard était adoptée, ce serait une révolution pour des clubs qui ne pourraient plus tenter de rattraper en hiver les boulettes de l’été.